Marcel Ciolacu, la Congres: Au fost cazuri când munca noastră a fost irosită de cei care au crezut că pot folosi PSD ca pe o cheie la ușile justiției. În mandatul meu, PSD va rămâne strict pe agenda românilor (VIDEO)

Marcel Ciolacu a susținut o declarație la Congresul PSD de sâmbătă, unde candidează pentru a obține poziția plină de președinte al formațiunii social-democrate. În prezent, el asigură interimatul funcției și, dacă va obține cel mai important post din partid, promite un viitor legat de valori precum „solidaritatea, echitatea și egalitatea de șanse pentru toți”, de „promovarea oamenilor integri, competenți și cu experiență în administrație”, cu „criterii de performanță pentru cei care ocupă funcții publice”, cu „toleranță zero față de corupție”, dar și cu „toleranță zero față de abuzuri”, într-o „strânsă colaborare cu familia social-democrată europeană”. „Reconstrucția PSD a început”, a fost mesajul lui Marcel Ciolacu.

