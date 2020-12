Marcel Ciolacu: La propunerea mea, mâine sau poimâine, îl vom desemna pe Alexandru Rafila ca eventual prim-ministru / Politica nu este balet, facem politică (VIDEO)

Marcel Ciolacu a anunțat că la nivelul PSD va fi organizat „mâine sau poimâine” un Consiliu Politic Național unde, la propunerea sa, Alexandru Rafila va fi desemnat candidat al formațiunii pentru poziția de prim-ministru. „Politica nu este balet, facem politică, dar este permis ca Președintele României să iasă și să se antepronunțe după ce alt partid a câștigat alegerile?”, s-a întrebat retoric liderul social-democrat, luni seară, în direct pe B1 TV.

