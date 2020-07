Marcel Ciolacu: Legea carantinei și izolării nu va fi votată în Senat până când premierul și ministrul Sănătății nu vor veni în Parlament să lămurească toate aspectele / Replica Guvernului (VIDEO)

Liderul interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat luni, la finalul ședinței Comitetului Executiv al partidului, că legea carantinei și izolării este ”o lege proastă” și nu va fi votată de Senat până când premierul Ludovic Orban și ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, nu se vor prezenta în Parlament ”să lămurească toate aspectele în discuție”.

”Este nepermis să stăm de o lună și să așteptăm în ultimul moment să vemim cu o lege în Parlament. Legea înaintată de guvernul Orban este o lege proastă așa cum a fost prezentată în Camera Deputaților și acum în Senat.

Am încercat, la Camera Deputaților să avem un punct de vedere transparent.

Nu putem accepta această lege și nu o putem vota.

Singurul membru al Guvernului care a venit să susțină această lege este domnul Raed Arafat. Nu au venit în fața parlamentarilor nici prim-ministrul, nici ministrul Sănătății, nici ministrul Justiției. Cu alte cuvinte nu a venit niciun membru PNL să susțină această lege.

Legea, cum a fost înaintată de Guvern către Parlament, nu a avut avizul Ministerului Justiției. Nu se va vota legea în Senat până când prim-ministrul și ministrul Sănătății nu vor veni în Parlament să lămurească toate aspectele în discuție, în acest moment.

Eu am o dezamăgire personală față de președintele Klaus Iohannis. M-aș fi așteptat, ținând cont de importanța acestei legi, să cheme toate forțele politice din Parlament la o dezbatere”, a declarat Marcel Ciolacu.

Totodată, președintele PSD a precizat că modificările care vor fi făcute în Senat la legea carantinei și izolării vor fi de așa natură astfel încât să nu încalce principiul bicameralismului și să nu existe riscul de a fi declarată neconstituțională în cazul unei sesizări la CCR.

„Nu vom aduce texte noi în lege, modificam articole aflate in vigoare. Nu vor exista in lege introduse articole noi. Nu vor fi modificari fundamentale. (...) Faptul că cineva vede cu resposaibilitate o lege a carantinei cum este în toată lumea, asta nu înseamnă că PSD e de vină”, a mai spus Marcel Ciolacu.

Într-o replică transmisă presei chiar în timpul conferinței susținute de Marcel Ciolacu, reprezentanții Guvernului susțin că nici premierul Ludovic Orban și nici alți membri ai Guvernului nu au fost invitați să participe la dezbaterile din Parlament pe tema legii carantinei și izolării, însă aceștia au disponibilitatea de a participa la discuții dacă acest lucru li se va solicita în mod oficial.

”Având în vedere afirmațiile false făcute în spațiul public, precizăm faptul că nu a fost înaintată premierului Ludovic Orban, și nici miniștrilor din Cabinet, invitația de a participa la dezbaterile din Parlament pe marginea legii care privește carantina și izolarea.

Menționăm faptul că atât premierul, cât și miniștrii Sănătății și Justiției, au disponibilitatea de a participa la lucrările Parlamentului ori de câte ori sunt invitați sau solicitați în mod oficial”, se arată în mesajul Guvernului.

În ultimele 24 de ore, la nivel național, au fost confirmate 413 noi cazuri de infecție cu coronavirus, astfel că bilanțul total al îmbolnăvirilor ajunge la 32.948. În acest moment, 235 de pacienți sunt internați la terapie intensivă. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 23.552 au fost externate, dintre care 21.692 de pacienți vindecați și 1.860 de pacienți asimptomatici, externați la 10 zile după depistare. Până în prezent, 573 de pacienți cu test pozitiv au fost externați la cerere, în condițiile în care, în acest moment, nu există o lege prin care aceștia să fie obligați să rămână în spitale sau să stea în izolare ori carantină.

