Marcel Ciolacu, liderul PSD: Marile primării și consiliile judeţene intră în colaps financiar de la 1 iunie / Perspectiva prezentată de Guvern arată imposibilitatea de a mări pensiile cu 40% (VIDEO)

Marcel Ciolacu a acuzat, marți, Guvernul Orban că nu a alocat suficienți bani pentru funcționarea spitalelor în acest context special generat de epidemia de coronavirus. Prin urmare, consiliile judeţene şi primăriile de municipii vor intra în colaps financiar, susține el. Președintele PSD a precizat că acest lucru se va întâmpla după 1 iunie. Ciolacu a mai spus că, din acel moment, nu vor mai fi bani pentru unitățile medicale sau pentru protecția copilului. De asemenea, el s-a arătat sceptic că pensiile vor mai fi mărite cu 40% de la 1 septembrie.

Liderul social-democraților, Marcel Ciolacu, a declarat că primăriile de municipii și consiliile județene vor intra în colaps financiar „începând cu data de 1 iunie, cel târziu 1 iulie”, deoarece Guvernul PNL nu a alocat sume suficiente pentru funcționarea spitalelor, în contextul epidemiei de COVID-19.

„Cheltuielile suportate de autorităţile locale, indiferent de culoarea politică, ajung la 500 de milioane. Banii de la Guvern pentru spitalele judeţene şi pentru lupta medicilor cu coronavirusul au ajuns la 17 milioane de lei.

Începând cu data de 1 iunie, cel târziu 1 iulie, consiliile judeţene şi marile primării de municipiu vor intra în colaps financiar. Nu vor mai fi bani nici pentru spitale, nici pentru protecţia copilului", a declarat Marcel Ciolacu.

