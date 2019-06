Marcel Ciolacu, mesaj pentru Marian Oprișan după Congresul PSD: Cei care au fost fluierați de o sală întreagă ar trebui să își facă o autoevaluare

Președintele Camerei Deputaților, social-democratul Marcel Ciolacu, i-a transmis sâmbătă lui Marian Oprișan că ar trebui să își facă o autoevaluare și să-i lase pe tineri să facă politică.

Într-o postare pe Facebook, fără a menționa numele baronului de Vrancea, Ciolacu face referire la momentul în care Oprișan a fost huiduit și fluierat de cei de la PSD în momentul în care a încercat să-și susțină discursul la Congresul de sâmbătă.

În același mesaj, Marcel Ciolacu precizează că prin alegerea noilor lideri ai partidului, PSD s-a întors la normalitate și a demonstrat că a trecut cu maturitate peste o perioadă grea.

”Felicitări noii echipe de conducere aleasă astăzi la congresul Partidului Social Democrat: Viorica Dăncilă, Orlando Teodorovici și Mihai Fifor! Astăzi am dovedit că am rămas împreună ca partid și am arătat că știm să trecem cu maturitate peste o perioadă foarte grea din PSD.

Congresul de azi a demonstrat că ne-am întors la normalitate: a fost o competiție deschisă, în care fiecare candidat a spus liber ce gândește fără să îi fie teamă de sancțiuni.

De aceea, în egală măsură, îi apreciez și pe colegii mei din Camera Deputaților care au ieșit pe locul doi: Daniel Suciu, Gabriel Petrea și Liviu Pleșoianu. Toți au luat un număr semnificativ de voturi, ceea ce înseamnă că sunt tineri de perspectivă care se bucură de încrederea acestui partid. Îi sfătuiesc să treacă peste acest moment și să se alăture echipei pe care împreună o construim.

PS: iar cei care au fost fluierați de o sală întreagă și vor să fie în față mereu cred că ar trebui să își facă o autoevaluare și să îi lase, de exemplu, și pe acești tineri să facă politică”, a scris Marcel Ciolacu pe Facebook.

Peste 4.000 de pesedişti au decis sâmbătă, la Congresul extraordinar al PSD, cine va conduce formațiunea. Viorica Dancilă, din premier PSD a ajuns şi preşedinte plin al PSD. A fost aleasă la Congresul extraordinar al partidului de 70% din delegați.

Eugen Teodorovici a fost ales preşedintele executiv, cu 2463 de voturi din 3990 de votanţi, iar Mihai Fifor, cu peste 2.000 de voturi, a devenit noul secretar general PSD.