Marcel Ciolacu, mesaj pentru PNL: Pe 17 august, PSD va depune moțiunea de cenzură. Trebuie să plecați acasă sau la pușcărie, în funcție de faptele fiecăruia (VIDEO)

Camera Deputaţilor şi Senatul s-au reunit miercuri, de la ora 13.00, într-o şedinţa comună în care premierul Ludovic Orban a prezentat raportul privind măsurile luate de Guvern pentru limitarea răspândirii coronavirusului, organizarea alegerilor locale şi deschiderea noului an școlar. Pe 14 septembrie, elevii se vor întoarce la ore, iar scrutinul este programat să se desfășoare pe 27 septembrie, după cum a votat Parlamentul.

Declarațiile lui Marcel Ciolacu, liderul PSD, în Parlament:

