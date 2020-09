Marcel Ciolacu: Mi-aș dori ca PSD să intre la guvernare pe baza unui proiect politic și a unui program, nu pe baza unor înțelegeri și a unor trocuri de culise (VIDEO)

Marcel Ciolacu, președintele PSD, a venit în studioul B1 TV, la „Dosar de politician” cu Silviu Mănăstire, unde a abordat mai multe subiecte, printre care și cele două rânduri de alegeri care se vor desfășura în România în acest final de an, localele și generalele. Cu această ocazie, el a subliniat „că orice partid trebuie să fie pregătit atât să meargă la putere, cât și în opoziție”.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.