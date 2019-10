Marcel Ciolacu: ”Mi s-a părut o moțiune neserioasă. Nu văd niciun lider desprins pentru cele cinci partide din opoziție și cred că e un handicap” (VIDEO)

Președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, a susținut, joi, după citirea în parlament a textului moțiunii de cenzură, că este vorba despre o „moțiune neserioasă”. Totodată, Ciolacu s-a declarat sceptic cu privire la șansele de reușită ale demersului Opoziției. Asta după ce, miercuri, declarase că ”matematic, PSD a pierdut majoritatea în Parlament”.

BOMBĂ MONDENĂ! MĂDĂLINA GHENEA, PE FELIE CU CELEBRUL MILIONAR! I-A PUS MÂNA PE... (GALERIE FOTO)

”Ne vedem joi la moțiune. Vedem dacă cele cinci partide fac numărul de 233 de voturi. Și după ce s-a citit moțiunea, mi s-a părut o moțiune neserioasă, nu văd niciun lider desprins pentru cele cinci partide și cred că e un handicap în acest moment pentru a trece această moțiune. Nici măcar nu ne spun cine va fi premierul sau un program de guvernare schițat. A existat o moțiune care a trecut, atunci când a căzut Guvernul Ungureanu. Spre surprinderea mea, atunci tot domnul Victor Ponta era implicat. Atunci era un program, știam cine va fi premier, cam asta e diferența”, a spus Marcel Ciolacu.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.