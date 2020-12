Liderul social – democraților, Marcel Ciolacu a susținut o conferință de presă în cursul zilei de joi, la sediul PSD. Ciolacu a anunțat că nicio funcție din Parlament nu va fi ocupată de unul dintre membrii conducerii Partidului Social Democrat, sau de unul dintre liderii organizațiilor.

Ciolacu este de părere că a venit momentul ca Partidul Social Democrat să promoveze oameni tineri și profesioniști, iar liderii partidului au înțeles că nu ar trebui „să existe în interior o luptă pentru funcții”.

Membrii conducerii PSD nu vor avea funcții în Parlament

„Uitându-ne și asistând, alături de toți românii la această bătaie pe ciolan între paritdele care au pierdut aceste alegeri, alături de colegii mei din cadrul Consiliului Politic Național am luat hotărârea de a continua să modernizăm Partidul Social Democrat și nicio funcție din Parlament nu va fi ocupată de către un membru al conducerii Partidului Social Democrat sau de către un președinte de organizație. Este timpul ca partidul să promoveze oameni tineri, profesioniști și să ne asigurăm că vom avea un viitor împreună și liderii PSD, chiar dacă sunt profesioniști, chiar dacă au câștigat alegerile, chiar dacă în domeniile lor de activitate sunt recunoscuți, au înțeles că nu trebuie să existe, în interiorul partidului o dispută pe anumite funcții”, a declarat liderul PSD, Marcel Ciolacu, la sediul partidului.

