Marcel Ciolacu: Nimeni nu a văzut acest Plan Național de Redresare și Reziliență. Este al României, nu al unei coaliții, și credem că e corect să fie prezentat în Parlament (VIDEO)

Marcel Ciolacu, președintele PSD, s-a arătat de părere că ar fi corect ca Planul Național de Redresare și Reziliență să fie prezentat în Parlament și spune că planul este al României, nu al unui partid sau al unei coaliții, și cu toții trebuie „să știm destinația sumelor pe care românii le împrumută sau le returnează sub formă de împrumut la Uniunea Europeană”.

