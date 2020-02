Marcel Ciolacu, președintele interimar al PSD, nu crede că PSD va merge „de această dată”, la consultările cu președintele Iohannis, cu o propunere pentru funcția de prim-ministru.

„Nu este îndeplinit cvorumul. Am avut o discuție cu domnul prim-ministru desemnat sau interimar, mai nou neconstituțional. Am luat act că nu există cvorum și am avut discuția cu premierul în ceea ce privește dacă procedural se putea merge mai departe cu dezbaterea. Am convenit împreună că nu este cazul să intrăm și pe această procedură. Trebuia ținută ședința deoarece până la motivare avem doar un comunicat al CCR”, a declarat Marcel Ciolacu.

Întrebat dacă PSD va face o propunere de premier, șeful interimar al PSD a răspuns: „Eu aș dori să vorbesc de decizia Curții, care pentru prima oară atrage atenția clar în ceea ce privește spiritul Constituției, acela de a desemna pe cineva pentru funcția de prim-ministru, nu pentru ochii lumii, ci pentru a crea o majoritate parlamentară. Politica PNL și deciziile PNL, într-o ședință de partid, în care l-au nominalizat pe Orban pentru a fi premier, dar în aceeași ședință au luat și decizia de a nu-l vota a cântărit foarte mult în hotărârea judecătorilor de la CCR.

Guvernul Orban a fost demis după 3 luni de la învestire cu 361 de voturi. Atât eu, cât și Victor Ponta am discutat despre a merge cu o propunere comună. Prima oară, ne-am gândit la Raed Arafat, dânsul declinând această propunere, și am mers cu alta. Această propunere nu a fost luată în considerare. Atributul desemnării este al Președintelui României, care l-a desemnat tot pe domnul Orban. Nu am mai avut alte discuții politice cu alte formațiuni. Revin, PSD este în opoziție și este minoritar în acest moment. În principiu, ca și președinte interimar, o să mă sfătuiesc și cu colegii, nu cred că de această dată PSD va merge cu o propunere de prim-ministru”.