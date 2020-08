Marcel Ciolacu: Nu există nicio șansă ca moțiunea de cenzură să nu fie votată până în data de 27 septembrie (VIDEO)

Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat vineri că, din punctul său de vedere, este exclus ca votul asupra moțiunii de cenzură împotriva Guvernului liberal să nu aibă loc înainte de 27 septembrie, când sunt programate alegerile locale.

„Vrem ca votul asupra moțiunii de cezură să fie cât mai repede. Este același caz ca și la buget. Domnul Orban a venit cu bugetul în Parlament, noi am făcut conflict (au sesizat CCR cu privire la un conflict între instituții – n.r.), iar procedura a continuat”, a spus Ciolacu.

Întrebat ce se va întâmpla dacă moțiunea de cenzură va trece, iar CCR va constata ulterior că a existat un conflict, Marcel Ciolacu a răspuns: „Decizia CCR este pentru viitor, nu pentru trecut”.

De asemenea, întrebat dacă există vreo șansă ca moțiunea de cezură să nu fie votată înainte de data de 27 septembrie, liderul interimar al PSD a precizat: ”Din punctul meu de vedere, e exclus. Nu există nicio șansă ca moțiunea să nu fie votată până în data de 27”.

În ceea ce privește riscul de neconstituționalitate legat de faptul că moţiunea de cenzură a fost depusă şi citită într-o sesiune extraordinară și ar putea fi votată în sesiunea ordinară, Ciolacu a declarat: „Nu e nicio problemă. Nu am văzut nicio problemă în Constituţie care să explice aşa ceva”.

