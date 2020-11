Marcel Ciolacu: Nu înţelegem de ce restricţiile anti-COVID au trebuit luate cu asemenea întârziere. Nu cred că suntem atât de blestemaţi să mai stăm încă patru ani cu un asemenea guvern (VIDEO)

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a afirmat, vineri, la Buzău, unde a participat la lansarea campaniei electorale pentru alegerile parlamentare, că nu înțelege de ce Executivula a cționat atât de târziu pentru limitarea răspândirii Covid-19. Mai mult, liderul social-democrat spune că România are ghinionul să aibă cel mai incompetent şi corupt Guvern postdecembrist.

Marcel Ciolacu: Nu înţelegem de ce restricţiile anti-Covid au trebuit luate cu asemenea întârziere

Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a spus, vineri, că măsurile anti-Covid-19 vin foarte târziu, când deja se depășesc 9.000 de cazuri de infectare/zilnic.

Ciolacu dă vina pe Guvernul Orban, pe care îl numește ‘cel mai incompetent’ Executiv de după Revoluție.

„Înţelegem necesitatea unor restricţii. Vreau să vă reamintesc că domnul profesor Rafila ne anunţă de aproape trei luni de zile că trebuie să luăm aceste restricţii, mai ales în ceea ce priveşte transportul în comun. Nu poate decât să ne bucure că, până la urmă, Guvernul o să impună anumite restricţii şi un anumit calendar în prezenţa la locul de muncă, atât în sectorul public cât şi privat. Nu înţelegem de ce au trebuit luate cu asemenea întârziere şi cu cât luăm decizii nu în timp real şi aşteptăm să ajungem la 10.000 de infectări pe zi, cu atât toate restricţiile sunt mai dureroase şi au un efect în economia naţională mult mai profund. Îmi menţin părere că este cel mai incompetent şi corupt guvern postdecembrist. Nu are nicio coerenţă în deciziile pe care le ia, le ia întotdeauna numai în funcţie de interesele politice, dar îi anunţ că indiferent cât vor dori să intimideze sau să sperie românii, românii deja ştiu că nu pot continua în următorii patru ani cu acest guvern compus din Orban, Câţu, Raluca Turcan, doamna Anisie, domnul Grindă. Nu cred că suntem atât de blestemaţi să mai stăm încă patru ani cu un asemenea guvern şi condus de un prim-ministru depăşit atât în ceea ce priveşte criza sanitară, cât şi în ceea ce priveşte criza economică”, a afirmat Marcel Ciolacu, într-o declaraţie de presă la Buzău.

Marcel Ciolacu: Avem cel mai incompetent şi corupt Guvern postdecembrist

ATENȚIE, ROMÂNI! Noua metodă prin care escrocii își ÎNȘALĂ victimele. Ce este „METODA COVID”

Marcel Ciolacu: Klaus Iohannis are obsesia de a organiza alegerile parlamentare pe 6 decembrie

Marcel Ciolacu şi-a exprimat convingerea că electoratul va sancţiona PNL la scrutinul din 6 decembrie.

„În afară de această criză sanitară mondială, cu accente din ce în ce mai drastice şi mai dezastruoase în ceea ce priveşte România, şi parcă nu era de ajuns acest ghinion, avem ghinionul să avem şi cel mai incompetent şi corupt Guvern postdecembrist, va fi o perioadă complicată. Astăzi este prima zi de campanie, din câte am înţeles şi eu de la preşedintele României, care nu are altă obsesie decât de a organiza alegeri parlamentare pe data de 6 decembrie, e posibil ca luni să termine această campanie electorală. Aşteptăm cu toţii explicaţii la restricţiile anunţate ieri în şedinţa de Guvern şi cum se va desfăşura această campanie electorală, astfel încât drepturile şi libertăţile românilor să nu fie încălcate prin acte normative pe care Guvernul nu are dreptul să le emită”, a completat Ciolacu.

Acesta a subliniat că PSD a propus candidaţi integri şi profesionişti la alegerile parlamentare.

Amintim că Marcel Cioacu deschide lista PSD pe Buzău la Camera Deputaţilor.

Vineri a început campania electorală şi va dura până pe 5 decembrie, ora 7.00. Campania se va desfăşura în condiţii speciale, în contextul pandemiei de coronavirus.