Marcel Ciolacu: Nu m-am văzut direct cu George Simion, am discutat la telefon. Vasile Dâncu nu a avut un mandat de la partid să negocieze ceva cu domnul Simion

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, spune că nu s-a întâlnit liderul AUR, George Simion, însă admite că a vorbit recent cu acesta la telefon. Pe de altă parte, potrivit imaginilor apărute în presă, Vasile Dâncu, președintele Consiliului Național al PSD s-a întâlnit cu George Simion, însă Ciolacu spune că acesta nu a avutt vreun mandat de la partid să negocieze ceva cu co-președintele AUR.

Marcel Ciolacu: Am stat de vorbă la telefon cu domnul Simion. E normal să fac acest lucru

”Nu m-am văzut direct cu domnul Simion, am discutat la telefon. Eu m-am dus la IRES, s-a făcut un sondaj, l-am solicitat la partid, să vedem cum s-au împărțit voturile. (...) Domnul Dâncu nu a avut un mandat de la partid să negocieze ceva cu domnul Simion. Eu am stat de vorbă la telefon cu domnul Simion. E normal să fac acest lucru, domnul Simion e lider de partid. Nu numai cu domnul Simion am vorbit. Am vorbit cu mai mulți lideri de partid în aceată perioadă. Cu domnul Orban nu mi-am permis. PSD-ul nu are unde să se regăsească în toate aceste negocieri cu domnul Orban”, a declarat Marcel Ciolacu, duminică seară, la Antena 3.

Întrebat despre ce a vorbit cu George Simion, liderul PSD a răspuns: ”Sunt parlamentari la primul mandat. Am vorbit despre care este sistemul de funcționare al Parlamentului și care sunt pașii de făcut. Mi se pare corect. Sunt pentru prima oară”.

George Simion: Am avut întâlniri, în aceste zile, cu cei de la PSD, cu cei de la PNL și o să discutăm cu toate forțele politice

La rândul său, co-președintele AUR, George Simion, a declarat duminică, pe B1 TV, că într-adevăr a avut mai multe întâlniri, ultimele zile, cu lideri ai altor formațiuni politice.

"Vrem să dialogăm cu toate forțele prezente în spațiul public. Au apărut poze de la întâlnirea cu PSD-ul. Da, am avut întâlniri, în aceste zile, cu cei de la PSD, cu cei de la PNL și o să discutăm cu toate forțele politice, chiar dacă ne-am enunțat principiile și am zis că nu vom face coaliție de guvernare cu nimeni pentru că suntem un partid de un an, pentru că ne-am discredita asociindu-ne imaginea cu imaginea partidelor sistemului și pentru că avem și de învățat".

Alianța pentru Unirea Românilor s-a clasat pe locul patru în urma alegerilor parlamentare din 6 decembrie. Potrivit rezultatelor finale ale scrutinului, la votul pentru Camera Deputaților, rezultatele sunt următoarele: PSD - 28,90%, PNL - 25,19%, USR PLUS - 15,37%, AUR - 9,08%, UDMR - 5,74%. La Senat, rezultatele sunt: PSD - 29,32%, PNL - 25,58%, USR PLUS - 15,86%, AUR - 9,17% și UDMR - 5,59%.