Marcel Ciolacu: Nu vom intra în alegerile locale fără o conducere legitimată prin vot de către Congresul PSD (VIDEO)

Marcel Ciolacu a anunțat că procedurile interne pentru organizarea unui Congres PSD ar putea fi finalizate în „două, trei săptămâni”, iar ulterior va fi stabilită și data evenimentului în care social-democrații își vor alege noua conducere. Declarația a fost făcută duminică seară, în direct pe B1 TV, la „Dosar de politician” cu Silviu Mănăstire, unde președintele interimar al social-democraților a mai abordat subiecte precum eventuala moțiune de cenzură sau strategia PNL pentru prelungirea străii de alertă.



Marcel Ciolacu, despre viitorul Congres PSD, în care va fi stabilită noua conducere





„Vom face congres, chiar se impune un congres. Cât de curând vom declanșa procedurile de depunere de moțiuni. Presupun că în două, trei săptămâni toate procedurile interne ale partidului o să fie aprobate”, a declarat Marcel Ciolacu.

Referitor la faptul că anterior susținea că nu PSD nu va face congres pe perioada stării de alertă, el a explicat: „Am zis că facem în două, trei săptămâni. Terminăm toate procedurile și, pe urmă, o să stabilim data congresului. Da, se poate face. Suntem în 2020, se poate face și online congresul, nu e o problemă. Nu vom intra în alegerile locale fără o conducere legitimată prin vot de către congres. Suntem mai deschiși, nu mai suntem atât de rigizi”.

Întrebat cum gândește viitoarea conducere a PSD, Marcel Ciolacu a răspuns: „Cred că urgența mare acum e ceea ce se întâmplă în starea de alertă și programul economic pe care o să îl lansăm și la congres. Nu cred că lumea, acum, e foarte interesată de echipa Congresului PSD”.

Referitor la faptul că fostul ministru Eugen Teodorovici ar putea concura împotriva sa pentru șefia PSD, Marcel Ciolacu susține: „Sunt colegii mei și doresc să candideze. E și normal să candideze. Bine ar fi să se abțină în spațiul public”.



Marcel Ciolacu dezminte categoric speculațiile privind un presupus blat cu PNL





El a dezmințit și acuzațiile venite atât din interiorul propriului partid, cât și dinspre USR privind un eventual blat între conducerea interimară a PSD și PNL: Eu am văzut că modificările de legi electorale n-au reușit. A fost până la urmă o impunere atât în Parlament – chiar și niște voci din Europa, din familia socialistă și social-democrată din Europa care, pentru prima dată, ne-a luat apărarea. (...) Noi am apărat Constituția și legile țării, că nu ai voie să schimbi legile electorale cu un an de zile înainte de un ciclu electoral. Nu asta cerea USR acum doi ani sau trei ani, când înjura PSD, că trebuie respectate legile? Nu avem nimic împotrivă, din 2024 facem (n.r. – alegeri cu) două tururi. Care este problema? Nu poți să vii, acum, USR, să ne acuzi pe noi care am stopat un abuz, tu spunând în continuu că PSD face abuzuri și modifică legi, și Coduri penale – n-a fost modificat niciun Cod penal în Parlament”.