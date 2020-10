Marcel Ciolacu: Nu vor fi candidaţi cu probleme penale pe listele PSD la alegerile parlamentare (VIDEO)

Liderul social-democraților, Marcel Ciolacu, a declarat, luni, că pe listele de candidați ale PSD pentru alegerile parlamentare nu se vor găsi persoane cu probleme penale. Totuși, el a ținut să precizeze că decizia va fi una politică și se va ține cont și de prezumția de nevinovăție.

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a afirmat, luni, că listele de candidați ale partidului pentru alegerile parlamentare vor fi întocmite de fiecare organizație în parte.

Întrebat dacă traseiștii își vor găsi sau nu loc pe liste, Marcel Ciolacu a răspuns: „Vom încerca să nu avem traseişti pe listele noastre. Trebuie să învăţăm din greşeli”.

Întrebat dacă, din momentul trimiterii în judecată, un membru PSD poate fi trecut pe listele de candidaţi la parlamentare, acesta a explicat: „În România sunt patru milioane de dosare penale. Nu ştiu câte am eu sau aveţi dvs. O să venim cu precizări. Nu o să fie candidaţi cu probleme penale pe listele PSD. Sunt mai multe propuneri. Totuşi, există prezumţia de nevinovăţie. Dar va fi o decizie politică. Dacă şi cei care sunt deja trimişi în judecată, cei care au o hotărâre a instanţei...voi face ce e mai bine pentru PSD şi pentru societatea românească”.

