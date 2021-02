Marcel Ciolacu: Orban și Cîțu au lăsat un deficit de 10% și o datorie publică de peste 47% din PIB (VIDEO)

Marcel Ciolacu, liderul Partidului Social Democrat (PSD), a declarat luni, în Parlamentul României, în cadrul ”Orei premierului”, că Orban și Cîțu au lăsat un deficit de 10% și o datorie publică de peste 47% din PIB.

„ Domnule premier, aţi vorbit vreo 10 minute. În tot acest timp aţi împrumutat România cu 600.000 de euro. 1.000 de euro pe secundă, bani furaţi din buzunarul fiecărui român, pe care îi vor plăti copiii şi nepoţii noştri (…) Orban și Cîțu au lăsat un deficit de 10% si o datorie publică de peste 47% din PIB”, a afirmat deputatul.

Acesta i-a cerut premierului să le dea banii minerilor din Vala Jiului.

„ Domnule Cîţu, nu aveţi bani să le plătiţi salariile restante minerilor din Valea Jiului (…) Daţi-le banii oamenilor urgent. Nu vă mai bateţi joc de ei, sunt banii munciţi şi meritaţi de către mineri”, a mai spus el.

Marcel Ciolacu a declarat că „România de astăzi este în derivă”.

„V-am auzit că PSD scoate România din UE. Vreau să vă reamintesc că PSD a dus România în UE. România de astăzi este în derivă. Ați alocat cel mai mic pachet pentru redresare și combaterea pandemiei”, a menționat el.

„În loc să veniți cu un buget să repare, ați luat coasa în mâini și tăiați din venituri. Veniți în fața Parlamentului cu un buget de austeritate, buget de sărăcie”, a mai adăugat deputatul.

Marcel Ciolacu îl acuză pe Florin Cîțu că a mințit românii în legătură cu sporurile.

"Recunoaste-ți că nici n-ați citit legea salarizării atunci când mințiți românii că sunt sporuri de 85%, când ele sunt plafonate la 30%. Ați mințit când ați spus că există spor de calculator. Nu mai există de 20 de ani. Singurul spor pe care l-ați scos a fost cel din prefecture, culmea, pe care tot dumneavoastră l-ați băgat anul trecut", a afirmat acesta.

