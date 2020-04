Marcel Ciolacu: Ordonanţa privind amânarea ratelor la credite, modificată în Parlament / Am votat interzicerea pe 10 ani a exportului de buştean în spaţiul extracomunitar

Camera Deputaţilor a aprobat, joi, cu mai multe amendamente, proiectul de lege pentru aprobarea OUG 37/2020 care prevede amânarea ratelor la credite, pentru cei afectaţi de criza COVID-19. Totodată, Florin Roman a anunţat că liberalii vor ataca la Curtea Constituțională a României (CCR) proiectul de lege.

