Marcel Ciolacu, președintele interimar al PSD, a declarat, la finalul ședinței CEx, că parlamentarii PSD nu vor fi prezenți luni, în plenul Parlamentului, la ședința în care e programat votul de învestitură a Guvernului Orban II.

„Luni vom fi prezenți cu toții la grupurile parlamentare și nu vom participa la votul de învestire. Așteptăm răspunsul CCR dacă e constituțională” numirea lui Orban, după ce acesta a fost demis prin moțiunea de cenzură, a afirmat Ciolacu, la finalul ședinței Comitetului Executiv național al PSD.

Astfel, există șanse ca în ședința plenului din 24 februarie să nu se întrunească cvorumul pentru ca votul pe învestitură să fie dat. Consecința ar fi tergiversarea calendarului pentru declanșarea alegerilor anticipate.

Întrebat dacă boicotul va fi menținut și la următoarea ședință în care va fi programat votul, Ciolacu a răspuns: „În acest moment, atât eu, cât și președintele Senatului am respectat regulamentul. Așteptăm o decizie a CCR privind conflictul de natură constituținală, dacă poate fi desemnat același premier care e și interimar și demis, apoi vom lua o decizie. Am spus că vom avea o discuție și cu restul partidelor cu privire la ce trebuie modificat la OUG privind anticipatele sau dacă trebuie respinsă”.

