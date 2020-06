Marcel Ciolacu: 'Pe 21 iunie expiră mandatele tuturor aleșilor. PSD invită partidele la consultări pe data alegerilor locale' (VIDEO)

Preşedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a anunţat, miercuri, după decizia Curții Constituționale a României (CCR), că Parlamentul trebuie să aprobe, până pe 21 iunie, o lege care să prevadă atât prelungirea mandatului aleşilor locali, cât şi data alegerilor, iar pentru asta, este nevoie de un consens al tuturor partidelor.

Decizii importante la Curtea Constitutionala. Judecatorii CCR au stabilit că Parlamentul nu poate stabili data alegerilor locale, iar ordonanta de urgenta care prelungeste mandatele primarilor este neconstitutionala. Astfel, până la finalul sesiunii parlamentare, Camera Deputaților și Senatul trebuie să adopte o lege prin care să se stabilească cu câte luni se prelungesc mandatele primarilor, consilierilor locali și județeni.

“Începem să promovăm această lege în Parlament, astfel încât, din cauza unor jocuri politice meschine, mici și de grup, partinice, să evităm un dezastru îân administrația locală.

Com dori să avem consultări cu toți liderii partidelor parlamentare și să facem împreună un proiect de lege în acest sens. Semnat de către toți liderii de grup parlamentari. Așa este corect”, a spus Ciolacu.

Întrebat când ar trebui fixată data alegerilor locale, Ciolacu a spus că nu se antepronunță pentru că trebuie să avem întâi o lege de prelungire a mandatelor aleșilor locali deorece expiră pe 21 de iunie, nemaiexitând nimic din punct de vedere legislativ, și urmează, după ce discută cu toți liderii politici reprezentanți în Parlament, să ia și o decizie cu privire la algeri.

“Presupun că o să solicităm și de la specialiști care ar data cea mai bună astfel încât românii să nu fie puși în pericol. PNL să discute cu toate partidele pentru a decide data cea mai bună pentru alegerile locale”,a mai spus Ciolacu.

Astfel, pânã la finalul sesiunii parlamentare, Camera Deputaților și Senatul trebuie sã adopte o lege prin care sã se stabileascã cu câte luni se prelungesc mandatele primarilor, consilierilor locali și județeni.

Primarii spun cã aceastã lege trebuie datã cât mai repede, pentru a nu arunca în aer activitatea administra?iilor publice locale din toatã țara.

