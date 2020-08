Liderul interimar al PSD, Marcel Ciolacu, cataloghează drept ”rușinoasă” plecarea fostului ministru al Culturii, Daniel Breaz, din PSD, despre care spune că în trecut, acesta ”s-a milogit” la Liviu Dragnea, fost președinte al social-democraților, ca să primească un post de ministru.

”Cea mai rușinoasă dintre toate mi se pare plecarea domnului Breaz. Îmi aduc aminte un episod cu dândul în biroul domnului Dragnea, cum se milogea și îl ruga frumos să fie măcar o lună ministru al Învățământului sau Culturii, ca să poată să mai fie, conform legii, încă o datăm rector”, a declarat, vineri, Marcel Ciolacu.

Șeful PSD a mai precizat că se așteaptă și la alte plecări din partid, însă nu va fi vorba despre ”pierderi spectaculoase”.

”Este posibil ca actuala putere să vină cu alte propuneri la colegi. Astăzi am avut avut o discuție cu colegii și am bifat fiecare organizație în parte. NU vor fi pierderi spectaculoase”, a mai spus Ciolacu.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.