Marcel Ciolacu: PNL are o agendă total separată față de agenda românilor din prezent. Toate deciziile Guvernului în acest moment au un substrat politic și o dorință de a câștiga alegerile (VIDEO)

Marcel Ciolacu, președintele PSD, consideră că sănătatea românilor ar trebui să fie „prioritatea numărul 1” a tuturor politicienilor. „Nu putem vorbi nici de Educație, nici de locuri de muncă, nici de nivel de trai, de absolut nimic dacă nu depășim această criză sanitară”, a subliniat social-democratul, luni seară, în direct pe B1 TV.

