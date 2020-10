Marcel Ciolacu: PNL e cel mai nereformat partid. A rămas cu traseiștii / Despre bugetul pentru 2021: Vrei să afle românii că le măreşti taxele după ce te votează? Nu-i păcăli! (VIDEO)

Marcel Ciolacu, liderul PSD, a declarat luni seară, pentru B1 TV, că, în vreme ce social-democrații au pregătit liste de candidați la parlamentare cu figuri proaspete și specialiști în mai multe domenii, mai ales în Sănătate, PNL vine în fața alegătorilor mai ales cu traseiștii. Concluzia lui a fost că PNL este, în acest moment, cel mai nereformat partid din România. Ciolacu i-a mai acuzat pe liberali, aflați la guvernare, că pregătesc mai multe majorări de taxe, dar nu spun acum nimic, pentru că vin alegerile și nu vor să piardă voturi.

Marcel Ciolacu, liderul PSD și președintele Camerei Deputaților, a cerut din nou Guvernului PNL să prezinte în Parlament proiectul de buget pe anul viitor. El s-a arătat „ferm convins” că liberalii se feresc să facă acest lucru, deoarece pregătesc majorarea unor taxe și nu vor ca românii să afle acest lucru fix înainte de alegeri. Ciolacu a mai spus că guvernanții cu certitudine vor crește taxele deoarece „nu au venituri”.

„Vrei să afle românii că le măreşti taxele după ce te votează? Nu-i păcăli, nu ţine totul ascuns! Nu-i păcăli şi după ce le-ai luat votul vii cu bugetul!”, a declarat Marcel Ciolacu, pentru B1 TV.

