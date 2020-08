Marcel Ciolacu: Poate Guvernul vine în Parlament pentru simularea unei secții de vot, să vedem cât de bine e pregătit pentru alegerile locale. Obiectivul PSD e să rămână cu cei mai mulți aleși locali (VIDEO)

Marcel Ciolacu, ales președinte al PSD la Congresul extraordinar de sâmbătă, a invitat Guvernul Orban în Parlament, pentru simularea unei secții de vot, „să ne demonstreze cât de bine pregătiți sunt pentru alegerile locale, astfel încât oamenii să fie în siguranță și să vină la vot”. Cât despre obiectivul principal al social-democraților la scrutinul programat pentru data de 27 septembrie, spune liderul formațiunii, acesta este să aibă cei mai mulți aleși locali, cum are și în prezent. „Cu alte cuvinte, să rămânem în continuare cel mai mare partid politic din România”, a subliniat Marcel Ciolacu.

