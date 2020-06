Marcel Ciolacu: „Poate noi, politicienii, mai mințim, dar cifrele nu mint niciodată” / „Lumea poartă mască doar de dragul de a o purta” / Ce spune șeful PSD despre prelungirea stării de alertă (VIDEO)

Marcel Ciolacu, președintele interimar al PSD, a criticat Guvernul PNL condus de Ludovic Orban pentru că a ocolit Parlamentul în procedura pentru prelungirea stării de alertă. Social-democratul susține că liberalii încearcă să manipuleze felul în care este raportat bilanțul pandemiei de coronavirus. El a declarat că „poate noi, politicienii, mai mințim, dar cifrele nu mint”, și e de părere că „lumea poartă mască, dar poartă masca doar de dragul de a o purta”.



Guvernul Orban a prelungit starea de alertă cu încă 30 de zile, începând de miercuri, dar atunci când a trimis actul normativ în Parlament a făcut-o „spre informare”, nu „spre aprobare”, astfel că nu a mai fost nevoie de un vot în plen. Totul s-a întâmplat pe fondul Legii 55/2020, care stipulează că deputații și senatorii sunt cei care votează instituirea stării de alertă, nu neapărat și cei care decid prelungirea. Chiar și așa, PSD a anunțat că va sesiza CCR în această speță.

„Părerea mea este că acea cale aleasă de PNL, aceea de a nu veni să fie votată starea de alertă în Parlament e cea mai proastă. Într-un fel au impus prin forță această stare de alertă, fără o dezbatere parlamentară și, nu numai, chiar fără o dezbatere publică. Acest glob de sticlă pe care l-au creat în jurul informațiilor, câtă lume e testată – nimeni nu știe câți români au fost testați până acum. În 4 iunie au făcut 13.000 de teste și au dat că au avut 238 de cazuri (n.r. – confirmate noi), asta înseamnă 1,77%. Pe 8 iunie, când se apropia votul la starea de alertă au testat cel mai puțin, 3.000 de români, și au dat că au fost descoperiți 125, adică 4,3%. Deci e clar că se joacă cu cifrele. Vreau să îi spun domnului Orban foarte clar, poate noi, politicienii, mai mințim, dar cifrele nu mint niciodată”, a declarat Marcel Ciolacu, duminică seară, în direct pe B1 TV, la „Dosar de politician” cu Silviu Mănăstire.



Președintele interimar al PSD susține că „marea problemă este că în continuare au rămas spitalele închise pentru bolile cronice. Acest lucru trebuia specificat foarte clar în prelungirea stării de alertă”. Când i s-a atras atenția că PNL susține că este valabil doar pentru spitalele dedicate cazurilor de COVID-19, el a afirmat: „Tocmai de aceea trebuia venit și specificat, în HG, foarte clar cum funcționează spitalele pentru bolile cronice. Lipsa de credibilitate a guvernului a dus la aceste lucruri. Ați mers și dumneavoastră pe stradă, am mers și eu, și în magazine. Lumea poartă mască, dar poartă mască doar de dragul de a o purta. Nu poartă masca convinși că trebuie să se protejeze”.

„Am spus că votăm stare de alertă pentru 15 zile, cu carantinare când vii din zonă de focar, nu neapărat numai pentru cetățenii români. Suntem de acord cu purtatul măștii în spații închise și distanțarea socială”, a mai declarat Marcel Ciolacu, președintele interimar al PSD.

