Marcel Ciolacu: Politicienii să se hotărască - Respectă independența justiției sau nu respectă independența justiției și pun presiune pe judecători când nu le convine o decizie definitivă

Marcel Ciolacu, președintele PSD, a susținut că politicienii români ar trebui să se hotărască: ori respectă independența justiției și nu comentează deciziile judecătorești, ori nu respectă independența justiției și pun presiune pe judecători când nu le convine câte o decizie definitivă.

„Oamenii politici din România ar trebui să se hotărască! Respectă independența justiției și se abțin de la comentarii privitoare la deciziile judecătorești definitive. Sau nu respectă independența justiției și pun presiune pe judecători atunci când o sentință definitivă nu le convine din punct de vedere politic. Ca să știe fiecare român în ce direcție vrea fiecare partid să ducă România”, a scris Marcel Ciolacu, joi, într-o postare pe Facebook.

Revoltă după decizia Tribunalului București privind clasarea dosarului 10 August

Reacția liderului social-democrat vine în contextul scandalului declanșat după ce Tribunalul București a respins definitiv solicitarea DIICOT de redeschidere a dosarul 10 August. Foștii șefi ai Jandarmeriei au scăpat, astfel, de răspunderea penală.

De asemenea, Ciolacu a reacționat în contextul mesajului transmis de președintele Klaus Iohannis pe acest subiect.

Hotărârea instanței a stârnit revoltă în spațiul public dat fiind că în solicitarea DIICOT era specificat că șefii Jandarmerii au fost chemați la Parchetul Militar pentru a da declarații, dar nu au vrut să se prezinte, iar când dosarul a fost preluat de DIICOT, ei trebuiau citați din nou, dar acest lucru nu s-a întâmplat. De asemenea, nu au fost chemați nici vreun martor sau vreo persoană vătămată în timpul incidentelor din Piața Victoriei și nu au fost solicitate mai multe probe de natură tehnică, în condiţiile în care o parte din înregistrările video aflate la dosar nu au putut fi accesate.

Despre cât de bine a fost lucrat dosarul a povestit Doru Oprea, unul dintre protestatarii grav răniți la manifestația din Piața Victoriei: „Nu am fost audiat niciodată în trei ani de zile de procurorul DIICOT care a clasat cazul. Înțeleg că nici nu s-a uitat pe probe. Eu am predat pe proces verbal, într-o cutie, blugii găuriți, cu sânge, rupți de grenadă, tricoul plin de gaze, capacul de grenadă extras de doctorul ce m-a operat în noaptea aceea. (...) Eu, fiind în spital, am fost ajutat și plângerea penală a fost redactată de colegul meu Stelian Ion, care pe vremea aceea era deputat în Comisia juridică. El m-a ajutat cu redactarea plângerii. Actualul ministru al Justiției, fostul meu coleg din USR. Eu nu mai fac parte din USR din mai. Stelian Ion, înainte să fie ministru, anul trecut, chiar m-a sunat să mă întrebe dacă s-a mai întâmplat ceva, dacă am fost chemat, audiat și i-am zis că nu s-a întâmplat absolut nimic și nici nu știu ce am de făcut”.

În fața reacțiilor publice, Tribunalul București a transmis că decizia a fost luată „pe baza dispoziţiilor legale incidente cauzei şi pe baza probatoriului administrat pe parcursul fazelor procesuale specifice, nu pe bază de emoţii şi sentimente".

Reacția ministrului Justiției după decizia Tribunalului București privind clasarea dosarului 10 August

„Am fost pe 10 August 2018 în Piața Victoriei alături de familie, prieteni şi colegi. Am văzut ce s-a întâmplat acolo. (...) Deși eu însumi am formulat o plângere penală după acele evenimente, nu am să comentez ceea ce s-a întâmplat astăzi în dosarul 10 august. Nici nu am să vă împărtășesc emoțiile și sentimentele mele legate de acest subiect. Ca cetățean, eu, unul, știu ce am de făcut în această privinţă”, a reacționat și Stelian Ion, acum ministru al Justiției.

Ion a detaliat apoi ce a făcut în Ministerul Justiției de când a preluat acest portofoliu.

Klaus Iohannis i-a cerut lui Stelian Ion să dea explicații pe tema clasării dosarului 10 August

Declarațiile lui Ciolacu vin și în contextul în care președintele Klaus Iohannis i-a cerut ministrului Stelian Ion să explice cum s-a ajuns în această situație.

„Solicit ministrului Justiției să explice public de urgență cum s-a ajuns în situația ca dosarul vizând evenimentele din 10 august 2018 să fie clasat. Românii au tot dreptul să știe cine sunt cei vinovați de actele de violență împotriva manifestanților pașnici. Lucrurile nu se pot încheia aici și de aceea am cerut ministrului Justiției și ministrului de Interne să găsească soluțiile pentru ca adevărul în legătură cu 10 august să fie aflat, iar cei responsabili să răspundă”, a transmis Iohannis, joi, pe Facebook.