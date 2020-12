Marcel Ciolacu: Președintele Iohannis trebuie să înțeleagă că a pierdut aceste alegeri și să accepte nominalizarea PSD – Alexandru Rafila, premier desemnat / Îi vom înmâna programul nostru de guvernare (VIDEO)

Marcel Ciolacu s-a arătat de părere că „electoratul a sancționat fosta guvernare condusă de domnul Orban și de domnul președinte Iohannis”. Într-o scurtă declarație susținută luni, înainte de consultările de la Cotroceni, social-democratul a anunțat că îi va înmâna președintelui Klaus Iohannis programul de guvernare propus de PSD. „Sunt ferm convins că va găsi calea în acest program de guvernare și de a-l desemna pe domnul Rafila prim-ministru”, a subliniat Marcel Ciolacu.

