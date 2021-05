Marcel Ciolacu: "Preţurile au luat-o razna în timp ce Cîţu se visează iar pe calul alb al creşterii economice"

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, critică afirmațiile premierului Florin Cîțu, potrivit cărora România a cunoscut cea mai rapidă creștere economică. Liderul PSD afirmă, marţi, că ”preţurile au luat-o razna în timp ce Cîţu se visează iar pe calul alb al creşterii economice”.

”Istorică este doar prăbuşirea galopantă a puterii de cumpărare a românilor”, afirmă liderul social-democrat, în replică la declaraţia premierului pe tema creşterii economice din primnul trimestru al anului.

”Preţurile au luat-o razna în timp ce Cîţu se visează iar pe calul alb al creşterii economice! Istorică este doar prăbuşirea galopantă a puterii de cumpărare a românilor. Facturi la energie cu 17% mai mari, combustibil cu 9% mai scump şi preţuri până la cer la alimentele de bază. Plus o inflaţie de peste 3% care a făcut franjuri veniturile şi aşa îngheţate de premierul Cîţu. Asta e realitatea”, a scris, marţi, pe Facebook, Marcel Ciolacu.

Premierul Florin Cîţu afirmă, marţi dimineaţă, că România are cea mai rapidă revenire economică din istorie ca răspuns la cea mai mare criză economică din ultima sută de ani.

„Am promis, am făcut. Economia României a crescut cu 2.8% în primul trimestru din 2021. Felicitări, români! România are cea mai rapidă revenire economică din istorie, ca răspuns la cea mai mare criză economică din ultima sută de ani. Am luat cele mai bune măsuri și economia a răspuns pozitiv”, a scris demnitarul liberal, marți, pe Facebook.

Prim-ministrul Florin Cîțu se așteaptă, în următorii ani, „la o creștere economică care să spulbere toate estimările făcute până acum”.

„Acum pregătim toate măsurile ca economia României post-pandemie să fie mai puternică, mai competitivă, mai rezilientă. În următorii ani, eu mă aștept la o creștere economică care să spulbere toate estimările făcute până acum și de care să beneficieze toți românii”, a adăugat premierul.