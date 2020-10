Marcel Ciolacu: Prioritatea noastră trebuie să fie sănătatea românilor și dialogul între forțele politice. Acest lucru nu se poate întâmpla decât dacă Președintele României renunță să mai fie și președintele PNL

Marcel Ciolacu a lansat, joi, un apel către președintele Klaus Iohannis, căruia i-a cerut „să încerce măcar să devină președintele tuturor românilor”. Totodată, liderul PSD susține că în continuare este de părere că „România nu este pregătită ca în două săptămâni să intre în campanie electorală” pentru alegerile parlamentare.

Marcel Ciolacu, apel către președintele Klaus Iohannis

„Fac în continuare un apel la preşedintele României să încerce măcar să devină preşedintele tuturor românilor, să scape de această povară de a fi nevoit să mintă, să acopere acest guvern incompetent. Cifrele de astazi ne dovedesc că măsurile urgente care trebuiesc luate nu sunt cele corecte. În continuare consider că România nu este pregătită ca în două săptămâni să intre în campanie electorală. Prioritatea noastră trebuie să fie sănătatea românilor şi dialogul între toate forţele politice. Acest lucru nu se poate întâmpla decât dacă Preşedintele României renunţă să mai fie şi preşedintele PNL”, a declarat Marcel Ciolacu, președintele PSD, citat de Știripesurse.ro.

Așadar, social-democratul consideră că România nu este pregătită să intre în campanie electorală în două săptămâni. Declarația sa vine în contextul în care Guvernul Orban a programat alegerile generale pentru 6 decembrie, dar au existat voci care au cerut schimbarea datei, pe fondul deciziei Curții Constituționale privind respingerea sesizării făcute de șeful statului cu privire la proiectul de lege care oferă Parlamentului prerogativa de stabili ziua scrutinului.

În direct pe B1 TV, Augustin Zegrean a explicat că totul depinde de viteza cu care proiectul respectiv va trece prin circuitul legislativ, în condițiile în care, potrivit motivării deciziei CCR, Hotărârea de Guvern în cauză își încetează efectele odată cu intrarea în vigoare a proiectului.

Noi recorduri negative stabilite de epidemia de COVID-19 din România

Grupul de Comunicare Strategică a anunțat, joi, 4.902 cazuri noi de COVID-19 și 98 de decese legate de această boală infecțioasă înregistrate pe un interval de 24 de ore, două recorduri negative la nivel național.

Distribuția cazurilor confirmate la nivel național, per județe, arată în felul următor: Alba 96 de cazuri noi (3.839 per total), Arad 118 (4144), Argeș 65 (6244), Bacău 132 (7067), Bihor 127 (5024), Bistrița-Năsăud 51 (2105), Botoșani 60 (2492), Brașov 137 (8233), Brăila 37 (3099), Buzău 43 (3446), Caraș-Severin 62 (2187), Călărași 18 (1316), Cluj 338 (6653), Constanța 102 (4610), Covasna 40 (1822), Dâmbovița 137 (5546), Dolj 107 (4913), Galați 67 (5651), Giurgiu 29 (1617), Gorj 24 (2565), Harghita 121 (2299), Hunedoara 120 (3515), Ialomița 21 (1808), Iași 311 (8757), Ilfov 206 (5010), Maramureș 128 (3359), Mehedinți 24 (1820), Mureș 151 (3694), Neamț 161 (5177), Olt 71 (2929), Prahova 144 (8368), Satu Mare 36 (1298), Sălaj 87 (1758), Sibiu 120 (3927), Suceava 112 (8348), Teleorman 12 (2529), Timiș 205 (6549), Tulcea 35 (1292), Vaslui 96 (4368), Vâlcea 122 (4026), Vrancea 30 (3178). Cu o incidență de 3,31, Capitala are 804 cazuri noi și 29.283 per total, în timp ce pentru alte 139 nu este precizată nicio zonă a țării.