Ciolacu vorbește despre un „posibil” proiect comun cu PRO România şi ALDE la viitoare alegeri (VIDEO)

Marcel Ciolacu, președintele interimar al PSD, a declarat, pentru B1 TV, că „este posibil” ca partidul pe care îl conduce să aibă un proiect politic comun cu Pro România și ALDE la viitoare alegeri.

Despre o posibilă revenire a lui Mihai Tudose în partid, Ciolacu a precizat că decizia aparţine organizaţiei locale de la Brăila: „Eu nu voi exclude pe nimeni atâta timp cât voi fi preşedinte interimar. Este decizia organizaţiei”.

