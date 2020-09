Marcel Ciolacu (PSD): A fost vina lui Victor Ponta că nu s-a realizat alianța electorală pentru București. Noi avem un acord politic, pe care îl respectăm (VIDEO)

Marcel Ciolacu, președintele PSD, susține că din punctul său de vedere Victor Ponta, omologul său de la Pro România, este vinovat că nu s-a realizat alianța de centru-stânga pentru alegerile locale din București. Cu toate acestea, social-democratul a explicat că există un „acord politic, pe care îl respectăm”.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.