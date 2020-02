Marcel Ciolacu a declarat că social-democrații nu vor fi prezenți în plenul Parlamentului, la ședința în care este programat votul de învestitură pentru Guvernul Orban II.

„Nu ne prezentăm la vot, că e o mascaradă”, a precizat președintele interimar al PSD.

„Există acest pericol iminent care ne paște trebuie, să ținem cont că peste 1,5 milioane de români sunt a um în Italia, o țară afectată. Vedem de la oră la oră numărul de cazuri devine mai mare. Sper ca guvernul să fi luat măsurile necesare, chiar dacă nu le-a comunicat”, a mai precizat Ciolacu.

