Liderul interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, luni, că cei mai mulți dintre membri Comitetului Executiv Național au susținut că partidul este pregătit pentru orice fel de alegeri.

Întrebat, în conferința de presă de la finalul CEx, de ce s-a răzândit PSD în privința alegerilor anticipate, Marcel Ciolacu a răspuns: ”Cei mai mulți membri CEx au spus că suntem pregătiți pentru orice fel de alegeri. Fără să vă jignesc, eu am condus ședința CEx și știu poziția colegilor. Colegii au spus că partidul nu are dreptul să se teamă de votul românilor. E o mascaradă să faci anticipate cu câteva luni înainte de alegerile la termen. Este același guvern demis, pe care nici o forță politică nu-l va vota”.

”Se dorește ca la 1 septembrie să nu se pună în aplicare legile votate în Parlament: mărirea pensiilor, salariile profesorilor și alocațiile. (...) Partidului Social Democrat nu îi este frică de nici un fel de alegeri”, a mai spus Marcel Ciolacu, precizând că nu se va prezenta la eventuale consultări cu Ludovic Orban.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.