Ciolacu: Vom reuşi ce nu au reuşit americanii - Să aducem pe cea mai înaltă poziţie o femeie, pe Dăncilă

Marcel Ciolacu, liderul PSD Buzău și președintele Camerei Deputaților, și-a manifestat convingerea că Viorica Dăncilă va fi viitorul președinte al României.

„Nu mai avem voie în acest moment să facem nicio greşeală, vom demonstra că de data aceasta numai noi suntem în stare să aducem în faţa românilor şi pe cea mai înaltă poziţie, culmea, ce nu au reuşit nici americanii, o femeie, pe Viorica Dăncilă. (...) Singurul om care poate să aducă echilibru, singurul om care va respecta Constituţia, pentru prima oară din funcţia de preşedinte, este unul singur, care până acum ne-a garantat acest lucru: preşedintele nostru, Viorica Dăncilă”, a declarat Marcel Ciolacu, citat de Agerpres.

La fel ca alți colegi de-ai săi, Ciolacu a pus trecerea moțiunii de cenzură pe seama trădării unora dintre de acum foștii social-democrați: „Am o rugăminte, ca şi primarul general: ne-au cântat de prea multe ori prohodul ca să fim trişti, suntem obişnuiţi. Cea mai mare calitate a mea este aceea de membru al PSD din anul 1990, am să pierd această calitate când voi merge, ca fiecare din noi, la locuri cu verdeaţă. Cei care au reuşit să dea acest guvern jos sunt cei cu care am făcut noi campanie, ai noştri, noi am muncit pentru ei, (...) noi am strâns voturi pentru ei. Voi v-aţi implicat cel mai mult, primarii, pentru ei să ajungă în Parlamentul României, să vă reprezinte cu onoare şi au făcut ce au făcut şi i-aţi văzut la televizor. Ei nu mai au ce căuta în acest partid, o să le vină răsplata ce o merită mai repede decât consideră ei şi decât se aşteaptă”.

Viorica Dăncilă și-a lansat candidatura la alegerile prezidențiale în cadrul unui eveniment organizat sâmbătă, la Romexpo.