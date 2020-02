Ciolacu: Luăm în calcul sesizarea CCR dacă Iohannis îl propune premier tot pe Orban (VIDEO)

Marcel Ciolacu, liderul interimar al PSD, a declarat, la finalul consultărilor de la Cotroceni cu președintele țării, că social-democrații iau în calcul sesizarea Curții Constituționale dacă Iohannis îl va propune premier tot pe Ludovic Orban.

„Am venit cu propunerea în persoana lui Remus Pricopie prim-ministru. Din acest moment decizia aparține domnului președinte pentru ce durată, mai scurtă sau mai lungă, se va desfășura această criză guvernamentală și politică.

Am luat act de autopropunerea lui Orban, după ce în Parlament a existat cel mai mare scor la o moțiune. Vom vedea cât de legală e propunerea ca tot Orban să fie premier. Cu certitudine vom cere lămuriri.

Orban dovedește că, în continuare, nu iese din logica abuzului de putere și a ordonanțelor date noaptea fără avize și de a crea un conflict între guvern și parlament. Ar trebui să respecte Constituția.

Da, luăm în calcul sesizarea CCR dacă președintele Iohannis îl propune tot pe Orban”, a declarat Marcel Ciolacu.

