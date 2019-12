PSD a acumulat datorii de aproximativ 15 milioane de euro, iar în ședința Comitetului Executiv al partidului de miercuri s-a discutat să fie făcut un audit financiar, informează G4Media, care citează mai multe surse.

După realizarea auditului, PSD va decide ce măsuri va lua în privința acestor datorii, unele fiind din campania electorală pentru prezidențiale, altele acumulate în timp.

Întrebat, după ședința CEx, președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat: „PSD își va onora toate datoriile”.

Chestionat dacă e vorba despre o datorie de 15 milioane de euro, Ciolacu a spus că nu a stat să facă socoteli, calcule din lei în euro: „Nu știu această sumă, nu o am scrisă pe o hârtie”.

„PSD și-a asumat candidatul, deci și-a asumat și cheltuilelile. Nu sunt cheltuieli care depășesc imaginația”, a mai precizat Marcel Ciolacu.

