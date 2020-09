Marcel Ciolacu (PSD): Deschiderea școlilor este un dezastru. Noi nu avem nici manualele gata (VIDEO)

Marcel Ciolacu, președintele PSD, susține că deschiderea școlilor „este un dezastru”, atât din punctul său personal de vedere, cât și din cel al social-democraților în ansamblu. În direct pe B1 TV, luni seară, la „Dosar de politician” cu Silviu Mănăstire, demnitarul a criticat Guvernul Orban pentru strategia privind noul an școlar. „Să o luăm cu începutul, de la sloganele electorale, cu «România Educată» și «România Normală»”, a spus el, ironic.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.

Marcel Ciolacu, președintele PSD, susține că deschiderea școlilor „este un dezastru”

„În primul rând, părinții și copiii trebuiau încurajați. E o zi importantă în viața societății românești. Am mai spus-o, eu am fost câteva zile plecat împreună cu secretarul general al partidului prin țară, iar prioritățile atât a administrațiilor locale, cât și a oamenilor era deschiderea școlilor. Cu adevărat, deschiderea școlilor, din punctul nostru de vedere și al meu personal, este un dezastru”, a declarat Marcel Ciolacu,

Referitor la faptul că și primarii au avut responsabilități legate de deschiderea școlilor, Marcel Ciolacu a afirmat: „Mai nou. Haideți să o luăm cu începutul, că tot vreți să faceți o comparație între mine și Președintele României. Să o luăm cu începutul, de la sloganele electorale, cu «România Educată» și «România Normală». După aceste două slogane ale Președintelui României, a venit guvernul său. Școlile sunt închise de șase luni de zile, de trei luni de zile suntem în vacanță. În șase luni de zile, singurii care și-au făcut treaba au fost autoritățile locale. Au pregătit școlile”.

Întrebat de ce consideră că a ieșit prost dacă autoritățile locale „și-au făcut treaba” și „au pregătit școlile”, Marcel Ciolacu a adăugat: „Vorbesc în primul rând locațiile. Restul ține de Guvern, în speță în primul rând de ministrul Învățământului. Noi nu avem nici manualele gata, nu mai vorbim după manuale – prima regulă de bază, pregătești manualele. Sunt 3.300.000 de elevi, care de șase luni stau acasă. După manuale, au venit promisiunile cu măștile. Știți foarte bine, ca mine, a venit și raportul Curții de Conturi, s-a aflat de unde s-au furat sute de milioane de lei – se regăsește în raport, nu spune opoziția. Unifarmul are toate depozitele pline de măști, Romarm-ul toate depozitele pline de măști, producătorii români toți exportă măștile în Austria, în Belgia, în Ungaria, peste tot, Guvernul României n-a dus nicio licitație până la capăt. Am deschis școlile, n-au primit copiii, nici profesorii nicio mască de la Guvern, mult-promisele măști. Am depășit și acest moment, am venit și am promis tablete. Ne-am chinuit să facem licitații pentru tablete, la fel, de șase luni de zile, totuși, ar fi trebuit să pregătească Guvernul”.