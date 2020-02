Marcel Ciolacu a anunțat, miercuri, după consultările cu președintele Iohannis de la Palatul Cotroceni, că PSD și-a arătat disponibilitatea de a vota un guvern de „specialiști” sau unul de „uniune națională”, dar nu a făcut o propunere de premier în discuția cu șeful statului.

„Data trecută am venit cu o soluție concretă de a opri criza politică. Astăzi, ne-am exprimat disponibilitatea de a vota un guvern de specialiști în integralitatea sa sau un guvern de uniune națională. Ținând cont că președintele României s-a antepronunțat asupra unui guvern de uniune națională, dar și de o propunere de prim-ministru din partea PSD, am înștiințat președintele României, astăzi, că nici nu aveam de gând - cum nu am avut de gând nici prima oară - să venim cu o propunere de prim-ministru a PSD. Nici măcar în componența guvernului să fie membri ai PSD sau membri Pro România. Decizia, repet, a președintelui și a PNL a fost de a prelungi această criză. Vom vedea decizia de această dată”, a afirmat Marcel Ciolacu.

