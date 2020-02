Ciolacu, întrebat de ce e convins că nu vor fi anticipate: „Eu cred într-o Românie normală” (VIDEO)

Marcel Ciolacu, președintele interimar al PSD, a declarat că nu crede că vor avea loc alegeri anticipate deoarece România nu se află într-o criză politică acută, astfel încât acestea să fie necesare.

Declarația a fost făcută în contextul în care, săptămâna trecută, tot el afirma că social-democrații sunt pregătiți și nu se tem de anticipate.

Întrebat de ce crede acum că alegerile vor fi, totuși, la termen, liderul PSD a răspuns: „Eu cred într-o Românie normală (aluzie la sloganul folosit de Klaus Iohannis în campania pentru prezidențiale). Într-o Românie normală, alegrile sunt la termen. În continuare, nu consider că e o criză politică de substanță”.

