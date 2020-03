Marcel Ciolacu, președintele interimar al PSD, a salutat decizia lui Florin Cîțu, premierul desemnat, de a-și depune mandatul.

„Cel mai bun lucru care se putea întâmpla României, că domnul Cîțu a renunțat la mandat. Urmează să așteptăm ca președintele României să ne cheme la consultări. Mă bucur că s-a renunțat la acest joc politic. Nu anticipatele erau prioritatea României. Eu vreau să trăiesc într-o Românie normală”, a spus Ciolacu.

Întrebat despre o revenire a PSD la guvernare, acesta a răspuns că niciodată, de când au pierdut alegerile prezindențiale, social-democrații nu și-au dorit revenirea la guvernare.

Liderul PSD a mai spus că va avea o discuție în interiorul partidului și cu alți lideri politici.

Întrebat dacă răsuflă ușurat că nu e PSD la Palatul Victoria în contextul crizei declanșate de coronavirus, Ciolacu a răspuns: „Toată țara răsuflă ușurată că nu e Florin Cițu premier”.

