Marcel Ciolacu, președintele interimar al PSD, a vorbit, pentru B1 TV, despre greșelile pe care le-au făcut social-democrații în acești ultimi trei ani.

Ciolacu s-a referit în mod deosebit la modul în care s-a raportat PSD la Justiție. În opinia sa, sistemul judiciar nu a funcționat cum și-ar fi dorit românii, așa că anumite schimbări trebuiau făcute. Problema e că demersul a fost făcut de un partid al cărui lider (Liviu Dragnea atunci) avea dosare penale, deci ei nu prezentau credibilitate în acțiunile lor. Marcel Ciolacu a insistat că schimbări erau necesare, dar modul nu a fost tocmai nimerit.

