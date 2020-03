Ciolacu: Executivul să se îndatoreze mai mult / Eu aș face comenzi industriei românești / Băncile trebuie să fie solidare cu populația (VIDEO)

Marcel Ciolacu a declarat, pentru B1 TV, că în continuare este de părere că România avea nevoie de un guvern de uniune națională, măcar până când depășește această criză declanșată de noul coronavirus, propunere cu care, de altfel, a și mers la consultările de la Palatul Cotroceni. Liderul PSD a mai spus că, dacă ar fi premier, ar împrumuta bani ca să-i bage în economia reală și ar condiționa ajutorul dat de stat firmelor de obligația ca acestea să nu concedieze oamenii. Din nou, acesta a făcut un apel către bănci să fie solidare cu populația.

Liderul social-democraților a susținut că ajutorul dat de stat companiilor ar trebui condiționat de angajamentul acestora că nu vor da oameni afară: „România, cu adevărat, se află în acest moment în fața unei amenințări, a unei pandemii și a unei provocări economice. Sunt până acum 500.000 de contracte suspendate. Măsurile Guvernului trebuie să vină în așa fel încât să conserve o anumită stare. Când statul ajută anumite IMM-uri, companii, când ajuți asociații familiale, trebuie să și ceri lucruri. În restul Europei, lucrurile sunt foarte clare: ori se atribuie de la stat 75% sau 80%, cum e în Spania, dar statul cere companiilor să nu concedieze lumea. Lucrurile nu poți să le separi”.

Acesta a insistat, din nou, că băncile trebuie să dea dovadă de solidaritate: „Băncile au fost ajutate de populațiile globului, când au intrat în colaps. Nu cred că tema e dacă sunt bănci românești sau străine. Ele trebuie să existe și să fie solide, dar, în acest moment, solidaritatea înseamnă atât din partea popuației, cât și din partea băncilor”.

