Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat, miercuri, că social-democrații vor începe să lucreze la textul unei moțiuni de cenzură împotriva Guvernului Orban, moțiune care va fi depusă imediat după expirarea stării de alertă.

”Aseară , la ora 21.30, când am primit documentele către publicare și adresa către Parlamentul României am constatat cel mai mare abuz de putere care a avut loc în România, respectiv ocolirea Parlamentului în ceea ce privește restrângerea de drepturi și libertaări ale românilor, lucru stipulat în Constituție că nu se poate face fără lege în Parlament.

În fața acestui abuz vom face o trimitere la Curtea Constituțională, o sesizare, și vă anunț că începând de astăzi parlamentarii PSD încep să lucreze la textul moțiunii de cenzură și la strângerea de semnături pentru moțiunea de cenzură pe care o vom depune în prima zi după ce starea de alertă se va încheia”, a anunțat președintele interimar al PSD.

Reacția social-democraților vine în contextul în care Executivul a trimis marți seară către Parlament Hotărârea de Guvern privind prelungirea stării de alertă, cu mențiunea „spre informare”, nu „spre aprobare”, situație în care nu a mai fost nevoie ca aleșii să aprobe extinderea acestei stări cu încă 30 de zile. Legea nr. 55 din 2020 prevede că deputații și senatorii trebuie să valideze doar instituirea stării de alertă, nu și prelungirea.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.