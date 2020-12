Marcel Ciolacu, președintele PSD, a criticat vehement decizia lui Ludovic Orban de a-și depune mandatul de prim-ministru. „Ținând cont de voturile românilor care au sancționat cel mai incompetent și corupt postdecembrist guvern al României, este normal că s-a cerut demisia, dar nu poți să fii iresponsabil”, susține social-democratul, care l-a acuzat pe liderul liberalilor că „a aruncat țara într-o criză politică”.

