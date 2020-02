Marcel Ciolacu: PSD nu va vota niciun guvern condus de Orban, dar nici vreo guvernare minoritară sau vreun cabinet tehnocrat cu miniștri PNL (VIDEO)

PSD nu va vota un Guvern Orban II, dar nici un cabinet minoritar sau o guvernare tehnocrată care să cuprindă și miniștri de la PNL, a afirmat Marcel Ciolacu, șeful interimar al social-democraților, luni seară, în direct pe B1 TV.

„Am zis că sub nicio formă noi nu vota un Guvern Orban, orice număr o fi el, și un guvern minoritar. Mai mult, nu vom vota un guvern chiar dacă este condus de către un prim-ministru specialist sau tehnocrat dacă în componența sa va avea miniștri PNL”, a afirmat Marcel Ciolacu, în emisiunea „Dosar de politician” moderată de Silviu Mănăstire.

Întrebat ce va face PSD dacă președintele Iohannis îl desemnează tot pe Ludovic Orban pentru formarea noului guvern, Marcel Ciolacu a răspuns: „Categoric, nu o să votăm. Ce s-a întâmplat astăzi a fost îndreptățit. Așteptam decizia CCR, decizie care a venit și a confirmat faptul că ceea ce se întâmpla astăzi, în Parlament, era o mascaradă. Nu poți veni cu un prim-ministru desemnat pe care nu îl susține nimeni. Toată lumea a anunțat că nu îl votează, inclusiv propriul partid”.

Marcel Ciolacu a dezmințit categoric că strategia PSD ar viza revenirea la guvernare: „Nici n-am ridicat această pretenție. Nici propunerea noastră și a Pro România nu a fost în acest sens. În acest moment preferăm să rămânem în opoziție. Așa considerăm că este bine”.

Întrebat „bine” pentru cine, Marcel Ciolacu a răspuns: „Pentru PSD”.

