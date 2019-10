PSD nu va vota viitorul guvern, a anunțat, luni, Marcel Ciolacu, președintele Camerei Deputaților, în condițiile în care președintele Klaus Iohannis a invitat partidele parlamentare la o nouă rundă de consultări pentru formarea unui nou cabinet.



Întrebat dacă PSD nu va vota viitorul guvern nici măcar în ipoteza în care partidele din compoziția noului cabinet își vor asuma așa-zisul pact pentru bunăstare, ce prevede că pensiile și salariile nu vor fi reduse. Marcel Ciolacu a răspuns: „Acesta este contextul în care doamna președinte a PSD a spus că ar fi posibilitatea să votăm acest guvern”.

„Întotdeauna sunt posibile alegeri anticipate. Cred că suntem cam ultima țară din fostul regim comunist, care nu am avut alegeri anticipate. Nu cred că sunt oportune în acest moment. Știți că a mai fost o propunere, acum mulți ani, a domnului Adrian Năstase de a face alegeri anticipate. Atunci președintele Ion Iliescu nu a fost de acord. Cam un context asemănător, fiindcă s-ar fi denaturat adevărul de fapt și de drept”, a adăugat Marcel Ciolacu.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.