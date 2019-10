Marcel Ciolacu: ”PSD nu votează un guvern al actualei puteri. Eu cred că nu vor reuși să facă cvorum” (VIDEO)

Președintele Camerei Deputaților, social-democratul Marcel Ciolacu, a declarat, marți, după ce Ludovic Orban a fost desemnat premier, că nu crede că noua formulă guvernamentală va trece de votul din Parlament.

Ciolacu a subliniat că PSD nu va vota nouă guvern și a dat asigurări că nu se va ajunge nici la alegeri anticipate.

”Urmează ca premierul desemnat, în cel mai scurt timp, să vină în fața Parlamentului pentru învestitură. În Constituție scrie foarte clar că termenul premierului desemnat să vină în fața Parlamentului cu echipa guvernamentală și cu programul de guvernare este de zece zile. La Parlament o să convocăm birourile permanente reunite după o discuție cu premierul desemnat și vom face calendarul

Sub nicio formă PSD nu votează un guvern al actualei puteri. În orice democrație, majoritatea asigură cvorumul. În cazul în care majoritatea actuală, formată din cele cinci partide vor asigura cvorumul, vom participa și noi la ședință. Dacă va exista cvorum, vor participa și parlamentarii PSD, dacă nu va exista cvorum, înseamnă că nu există o majoritate. Cvorumul este dat de același număr de 233 de parlamentari care au trecut și moțiunea de cenzură.

Dânșii au o majoritate. Așteptăm să o demonstreze și la învestitură. În cazul în care nu au cvorum sau nu trece guvernul, intrăm într-o perioadă de incertitudine politică. Am atras atenția că este posibil să se ajungă aici și vom vedea consecințele politice.

Eu cred că nu vor reuși să facă cvorum, adică nu vor demonstra din nou că au majoritate. Cu certitudine, nu vom ajunge la alegeri anticipate”, a declarat Marcel Ciolacu.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.