Marcel Ciolacu (PSD): O să votăm împotriva desființării Secției speciale. Dacă trece de Parlament, o să atacăm proiectul la CCR

PSD va vota împotriva desființării Secției pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție (SIIJ), a anunțat Marcel Ciolacu, președintele formațiunii, care a precizat că social-democrații vor ataca proiectul de lege la Curtea Constituțională dacă este adoptat de Parlament.

Marcel Ciolacu, președintele PSD, despre desființarea Secției speciale

„Am anunţat public că o să votăm împotrivă. În cazul în care desfiinţarea acestei Secţii va trece de către Parlament o să atacăm la CCR cu argumentele care le avem în dotare. (...) Totuşi, Secţia specială funcţionează, că este boicotată, că nu i se dau procurori, asta e cu totul altceva”, a declarat președintele PSD, miercuri seară, la România TV, potrivit News.ro.

Marcel Ciolacu spune că PSD a făcut o greșeală în ceea ce privește modificările la legile justiției, pentru că „un demers corect” a fost lipsit „de credibilitate și de efecte” dat fiindcă pe acest ssubiect au comunicat cei care nu au fost „îndreptățiți” să o facă.

„Nu poţi, când ai o problemă cu Justiţia, să te transformi şi în luptătorul care salvează Justiţia”, a explicat Marcel Ciolacu.

Președintele PSD a vorbit și despre faptul că desființarea Secției speciale a fost avizată pozitiv de Consiliul Legislativ, instituție condusă de fostul ministru social-democrat Florin Iordache, autorul controversatei OUG 13.

„Este înalt funcţionar public şi-şi face meseria, asta este în fişa postului! (...) Eu nu pot să-l acuz pe domul Iordache. În postura în care s-a pus, ori îşi dădea demisia şi următorul ar fi avizat acest proiect de lege. În ceea ce priveşte constituţionalitatea, totuşi există CCR-ul”, a mai spus Marcel Ciolacu.

Stelian Ion, actualul ministru al Justiției, a anunțat vineri a semnat și a trimis către Guvern proiectul legislativ pentru desființarea SIIJ, în contextul în care cu o zi înainte, joi, Consiliul Superior al Magistraturii aviza negativ desființarea Secției.

„Am semnat și trimis către Guvern propunerea de proiect legislativ pentru desființarea SIIJ. A fost ieri și ședință lungă în CSM în care s-a dezbătut proiectul. A fost dat un aviz negativ, dar care e consultativ. În urma analizării argumentelor, am decis să trimit mai departe acest proiect. E foarte improtant să aducem normalitate în sistem. Desființarea SIIJ e normalizare. E o promisiune pe care am făcut-o. E un punct în programul de guvernare și ne respectăm promisiunile. Am ascultat argumentele, dar ele potfi discutate într-un alt context. Obiectul acestei legi nu prezintă alte garanții solicitate de o parte a CSM. În 2017, Iordache, Nicolicea și Nicolae propuneau un proiect de lege ce prevedea înființarea acestei secții. Nu s-a explicat de ce se dorește înființarea ei. Am criticat înființarea ei și timpul a demonstrat că am avut dreptate”, a declarat ministrul Stelian Ion.