Marcel Ciolacu: PSD a pierdut două runde consecutive de alegeri, după 3 ani de guvernare. O performanță despre care s-ar putea vorbi la SNSPA

Marcel Ciolacu, președintele interimar al PSD, a catalogat ironic drept o „performanță” faptul că social-democrații au reușit să piardă două runde consecutive de alegeri, și consideră că „va fi chiar un caz care se va preda la SNSPA, la studenţi”, potrivit Agerpres.



„PSD este un partid care după trei ani de guvernare, cu un program de guvernare, bun sau rău, dar aveam un program de guvernare, din punctul meu de vedere, coerent, după zeci de decizii bune luate, atât pentru români, cât şi pentru România, de eliminări de taxe, cu salarii, cu pensii, cu anumită coerenţă monetară, a ajuns să piardă două rânduri de alegeri. Cred că va fi chiar un caz care se va preda la SNSPA, la studenţi, cum am reuşit noi această «performanţă»”, a afirmat Marcel Ciolacu, care a precizat că nici schimbarea guvernelor conduse de Grindeanu și Tudose n-a fost cea mai inspirată.



El consideră că PSD a pierdut alegerile pentru Parlamentul European cu un discurs privind sistemul judiciar, iar lucrurile benefice ar fi fost neglijate în comunicarea publică.



„Alegerile europarlamentare le-am pierdut, în primul rând, având un discurs pe legile justiţiei fără să fim suficient de limpezi şi suficient de credibili că lucrurile bune, care se regăsesc în aceste legi, nu sunt benefice numai pesediştilor, ci şi întregii ţări. Nu putem spune că în România nu au existat abuzuri în justiţie. Numai protocoalele, dacă le luăm în discuţie, care s-au dovedit a fi ilegale, sunt un element care este îngrijorător pentru democraţia unei ţări. (...) Nu am găsit calea de comunicare corectă să spunem ce dorim de la aceste modificări şi, nu în ultimul rând, oamenii credibili care să vorbească în numele PSD să facă acest lucru. Şi au venit costurile, pe drept, pe nedrept, vom vedea şi istoria... Oricum, am reuşit această «performanţă»”, a adăugat Ciolacu.