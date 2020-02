Marcel Ciolacu, președintele interimar al PSD, susține că premierul Orban „a privatizat sănătatea românilor, fără nicio explicație”, atunci când a adoptat Ordonanța de Urgență privind liberalizarea programelor naționale din sectorul sanitar.

„Cel mai teamă mi-a fost de ordonanța cu Sănătatea și, iarăși, premierul în momentul acesta a privatizat sănătatea românilor, fără nicio explicație. Noi nu avem nicio problemă să fie încurajate spitalele private. Singura problemă pe care o avem este că ministrul Sănătății, cel care a promovat ordonanța, lucrează și la spital privat și este și ministru. Nu numai atât, ne așteptam ca premierul să iasă și să spună că românii nu vor plăti bani în plus dacă se tratează în spitale private sau se tratează în continuare la stat. Dimpotrivă, logica este clară. Cine are bani va trăi, cine nu are va muri. Este cea mai macabră ordonanță, cel mai netransparent mod de a face o așa-zisă reformă în Sănătate în acest moment. Dacă românii acceptă acest lucru, asta este. Este inuman ceea ce a făcut Guvernul Orban în acest moment”, a declarat Marcel Ciolacu, marți.

